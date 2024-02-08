В Раде сочли, что законопроект об усилении мобилизации возвращает крепостное право

Принятый в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации по сути возвращает крепостное право. Об этом заявил украинский депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, сообщается на сайте Верховной рады.

Он подчеркнул, что правительственный законопроект нельзя считать документом о мобилизации или поддержке военнослужащих.

«Это законопроект о поддержке и развитии рабовладельческой философии на Украине», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что один из депутатов предыдущих созывов генерал Виктор Король счел, что этот законопроект о крепостном праве. По мнению Мазурашу, это «соответствует сущности».

Парламентарий призвал украинские власти «прекратить охотиться на сограждан», когда они вынуждены прятаться от сотрудников военкоматов. Мазурашу добавил, что сильно сомневается в пользе для фронта солдат, загнанных угрозами и принуждением.

До этого в Раде заявили, что украинцы стали бояться людей в военной форме. С таким заявлением выступил депутат Дмитрий Разумков в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.