Вооруженные силу Украины (ВСУ) за сутки потеряли более тысячи бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что украинская армия утратила 1055 военнослужащих. Сообщается, что 290 человек ВСУ потеряли на Донецком направлении. Кроме того, 220 военных были ликвидированы на Краснолиманском направлении. До 275 военнослужащих ВСУ потеряли на Купянском направлении. На Южно-Донецком направлении Украина утратила 195 бойцов.

7 февраля сообщалось, что российские войска ликвидировали американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России утром 7 февраля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

До этого бывший агент британской разведки Аластер Крук заявил, что Россия дала ясно понять перспективу неизбежной капитуляции Украины.

Ранее глава офиса Зеленского призвал Евросоюз поторопиться с военной помощью.