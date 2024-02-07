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Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности

Axios: Израиль и «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль и ливанское движение «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности на ливанско-израильской границе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Ожидается, что обязательства будут нацелены на частичное осуществление резолюции 1701 Совбеза ООН от 2006 года. В частности, одно из обязательств будет предполагать прекращение огня на границе двух стран. Однако стороны не планируют подписывать новые договоренности.

»США и... Британия, Франция, Германия и Италия выпустят заявление, в котором будут подробно описаны обязательства, которые каждая сторона согласилась на себя взять», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильская военная авиация атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

Истребители израильской обороны нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу «Хезболла» в поселке Ярун.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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