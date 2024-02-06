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Два российских ракетоносца пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Два ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что продолжительность полета составила более 10 часов. Командующий дальней авиации отметил, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

31 января государственная корпорация «Ростех» сообщила, что работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком.

16 января два российских стратегических турбовинтовых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем.

До этого стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в США заявили, что российский истребитель станет самым быстрым в мире.

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