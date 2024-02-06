Украинский военкомат призвал уехавших школьников вернуться в страну и встать на учет

Находящиеся за границей украинские школьники должны вернуться на родину, чтобы встать на учет в военкоматах. Об этом в интервью телеканалу «ИРТ Полтава» заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

«Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — сказал Истомин.

6 февраля экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста.

В этот же день парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации.

До этого финская газета Yle писала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине является отвратительным.