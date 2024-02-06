Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинский военкомат призвал уехавших школьников вернуться в страну и встать на учет

Военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину для постановки на учет

close
100%
Reuters

Находящиеся за границей украинские школьники должны вернуться на родину, чтобы встать на учет в военкоматах. Об этом в интервью телеканалу «ИРТ Полтава» заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

«Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — сказал Истомин.

6 февраля экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста.

В этот же день парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации.

До этого финская газета Yle писала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине является отвратительным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами