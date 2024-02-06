Подразделения группировки «Запад» российских войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также 18-й бригады украинской национальной гвардии на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Столкновения произошли у сел Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

ВСУ лишились до 35 военнослужащих и двух автомобилей.

Всего с начала проведения СВО силы России уничтожили: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11863 беспилотника, 14927 танков и другой украинской техники.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 130 солдат на Купянском направлении. Российские силы отразили семь атак украинских войск на данном участке фронта.

4 февраля Минобороны РФ информировало, что войска РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее силы РФ уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении.