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Лондон объяснил передачу Киеву танков Challenger 2

В МО Британии объяснили поставки Киеву Challenger 2 усилением потенциала ВСУ

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UK Ministry of Defence/Global Look Press

Замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на соответствующий парламентский запрос члена палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла объяснил, зачем Лондон решил передать Киеву танки Challenger 2. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст заявления.

По словам Хиппи, поставка Challenger 2 была нужна для усиления потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Решение Великобритании отправить на Украину эскадрилью из 14 основных боевых танков Challenger 2 обеспечило согласованный и эффективный боевой потенциал и тем самым открыло доступ к десяткам дополнительных основных боевых танков от международных партнеров», — пояснил замглавы минобороны Британии.

Он добавил, что решение по платформам Challenger 2, не используемым в рамках программы Challenger 3, пока не принято.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что разведывательный турецкий БПЛА Bayraktar продемонстрировал свою неэффективность на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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