Во Франции заявили о планах наращивать военную помощь Украине

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений. Об этом сообщается на странице французского правительства в соцсети Х (бывшая Twitter), передает РИА Новости.

По словам Атталя, Франция поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие «последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — сказал французский премьер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в Евросоюзе (ЕС) от украинского конфликта.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пообещала Киеву поставить больше военной техники, а также миллион артиллерийских снарядов.

В этот же день Евросоюз одобрил помощь Украине на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.