ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 38 раз обстреляли Донецкую народную республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВФУ совершили десять обстрелов на Донецком направлении, 26 обстрелов — на Горловском направлении и по одному обстрелу на Ясиноватом и Волновахском направлениях. При этом сообщается, что за сутки украинские формирования выпустили 136 боеприпасов.

До этого постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что полученный Россией ответ Управления Верховного комиссара ООН по права человека по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов можно назвать «отпиской». По словам дипломата, полученный документ носит «аморфный, общий характер без указания виновных (…) и без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов». Поэтому Москва считает его недостаточным.

По мнению Гатилова, такая реакция не удивляет российские власти, так как верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк и его управление занимают «явно прокиевские, прозападные позиции» и редко реагируют на запросы РФ, а если это и случается — то сугубо формально.

Ранее Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ для прекращения обстрелов ДНР.