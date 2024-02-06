Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные формирования Украины за сутки 38 раз обстреляли Донецкую народную республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВФУ совершили десять обстрелов на Донецком направлении, 26 обстрелов — на Горловском направлении и по одному обстрелу на Ясиноватом и Волновахском направлениях. При этом сообщается, что за сутки украинские формирования выпустили 136 боеприпасов.

До этого постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что полученный Россией ответ Управления Верховного комиссара ООН по права человека по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов можно назвать «отпиской». По словам дипломата, полученный документ носит «аморфный, общий характер без указания виновных (…) и без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов». Поэтому Москва считает его недостаточным.

По мнению Гатилова, такая реакция не удивляет российские власти, так как верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк и его управление занимают «явно прокиевские, прозападные позиции» и редко реагируют на запросы РФ, а если это и случается — то сугубо формально.

Ранее Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ для прекращения обстрелов ДНР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами