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Украинский боец высказал недовольство возможной отставкой Залужного

Reuters: боец ВСУ рассказал о недовольстве возможной отставкой Залужного

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты пообщались с военнослужащими 59-й бригады, участвующей в боевых действий в районе Авдеевки. Боец с позывным «Тигр» рассказал, что Залужный обладает большим авторитетом среди военных.

«Думаю, что это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют», — сказал он.

До этого против увольнения Залужного высказался полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его мнению, решение об отставке может вызвать раскол в обществе.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца.

Ранее в окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного.

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