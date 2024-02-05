Украинский боец высказал недовольство возможной отставкой Залужного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты пообщались с военнослужащими 59-й бригады, участвующей в боевых действий в районе Авдеевки. Боец с позывным «Тигр» рассказал, что Залужный обладает большим авторитетом среди военных.

«Думаю, что это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют», — сказал он.

До этого против увольнения Залужного высказался полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его мнению, решение об отставке может вызвать раскол в обществе.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца.

Ранее в окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного.