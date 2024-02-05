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Греция опровергла намерения передать Украине свои С-300

Правительство Греции опровергло слухи о передаче Украине ЗРК С-300

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Depositphotos

Власти Греции опровергли сообщения о намерении оправки на Украину зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ни в коем случае не соответствует действительности. (…) У греческого правительства не было намерения ставить под угрозу защиту страны и ее оборонную политику», — заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

28 января греческое издание Kathimerini сообщило, что Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией. Номенклатура вооружений оставалась неясна, однако издание сделало выводы что речь идет в первую очередь о системах противовоздушной обороны «Тор», «Оса», С-300 и зенитных установках ЗУ-23-2.

До того издание Militaire.gr отмечало, что из-за санкций ЕС Греция не может обслуживать российские системы вооружения, которые составляют основу греческой противовоздушной обороны в Эгейском море и на Эвросе.

Ранее Греция расторгла с РФ контракт о техобслуживании российских систем ЗРК «Тор» и «Оса».

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