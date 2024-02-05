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На Украине завели уголовное дело на российского генерала

СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела против российского генерала Резанцева

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Александр Кряжев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа, российского генерала Якова Резанцева. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Украинские спецслужбы утверждают, что собрали на Резанцева некую доказательную базу по уголовной статье «Ведение агрессивной войны». Отмечается, что именно под командованием этого генерала российские войска брали под контроль Херсонскую область, часть которой, включая Херсон, в настоящее время удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ снизили активность на Херсонском направлении. По мнению главы региона, украинские части явно ощущают дефицит артиллерийских снарядов. В целом тактика ВСУ, как подчеркнул губернатор, сместилась в сторону применения ударных беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. По мнению Сальдо, украинские войска в данный момент просто пытаются удержать старые позиции.

Ранее главу департамента минобороны Украины отстранили из-за уголовного дела.

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