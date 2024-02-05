Украинский военнопленный рассказал о потерях в своем батальоне

Один из батальонов украинской армии потерял 70% солдат за две недели, рассказал украинский военнопленный Федор Дыбиц. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на видео Министерство обороны РФ.

Пленный отметил, что бойцы отправлялись «на убой» только с одними автоматами против гранатометов. По его словам, у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было возможности спрятаться от дронов-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации.

«Комбат положил 70% батальона за две недели. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — сказал Дыбиц.

До этого военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Вочкевич, взятый в плен российскими войсками, рассказал, что из-за отсутствия воды на позициях он несколько дней подряд был вынужден есть грязный снег. Вочкевич был мобилизован в ноябре 2023 года, несмотря на то что ранее он считался негодным к военной службе из-за наличия в руке металлической пластины.

Ранее сообщалось, что российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.