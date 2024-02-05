Фидан заявил, что США использовали С-400 для исключения Турции из программы F-35

Соединенные Штаты использовали покупку у России ЗРС С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

«Проблема с исключением из программы F-35 стала отражением нашей политики и стремлений улучшить наши возможности ПВО. Мы не смогли получить от партнеров по НАТО ожидаемую поддержку, и у нас появилось соглашение с РФ по С-400. США в своем правовом поле использовали его в качестве предлога для исключения Турции из программы F-35», — заявил Фидан.

4 февраля турецкое издание Aydınlık сообщало, что США не предоставили Турции F-35, но требуют оплаты за обслуживание уже шесть лет подряд удерживаемых на складах истребителей. Речь идет о сумме порядка $30 млн. Техническое обслуживание самолеты проходят каждый месяц. Впервые США потребовали средства за хранение и обслуживание этих самолетов в 2022 году.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее США одобрили продажу F-35 Греции.