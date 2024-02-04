Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразили атаку боевиков из Судана

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских военных инструкторов отразили на севере страны нападение суданских боевиков. Об этом сообщает радиостанция Lengo Songo.

Целью боевиков было горнодобывающее предприятие, расположенное в деревне Мамун префектуры Вакага. Подразделения армии ЦАР при помощи российских военных специалистов вступили с нападавшими в ожесточенный бой. Суданские боевики были полностью разгромлены, понеся значительные потери. Был ликвидирован возглавлявший их один из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамед Али по прозвищу «B-13».

Генеральный штаб вооруженных сил ЦАР выпустил заявление, в котором потребовал от всех членов бандитских формирований немедленно и без всяких условий прекратить сопротивление и сдать оружие.

Позже в посольстве России в Банги подтвердили РИА Новости информацию о том, что российские силы участвовали в отражении атаки боевиков из Судана.

Ранее сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.