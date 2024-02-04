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Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразили атаку боевиков из Судана

Армия ЦАР при помощи российских военных специалистов отразила нападение боевиков

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Ben Curtis/AP

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских военных инструкторов отразили на севере страны нападение суданских боевиков. Об этом сообщает радиостанция Lengo Songo.

Целью боевиков было горнодобывающее предприятие, расположенное в деревне Мамун префектуры Вакага. Подразделения армии ЦАР при помощи российских военных специалистов вступили с нападавшими в ожесточенный бой. Суданские боевики были полностью разгромлены, понеся значительные потери. Был ликвидирован возглавлявший их один из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамед Али по прозвищу «B-13».

Генеральный штаб вооруженных сил ЦАР выпустил заявление, в котором потребовал от всех членов бандитских формирований немедленно и без всяких условий прекратить сопротивление и сдать оружие.

Позже в посольстве России в Банги подтвердили РИА Новости информацию о том, что российские силы участвовали в отражении атаки боевиков из Судана.

Ранее сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.

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