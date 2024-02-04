Американский танк Abrams появился в районе Авдеевки

В зоне спецоперации впервые появился американский танк M1А1 Abrams, который работает в триплексе БМП Bradley. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«<…> на видео танк M1Abrams в триплексе БМП Bradley 47-й бригады ВСУ», — отметили в сообщении, уточнив, что танк был замечен на Авдеевском направлении.

В публикации уточнили, что прибывшие на Украину американские боевые машины нигде, кроме полигонов, не использовались. Украинские военные не спешили их применять. Но тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой вынудило перебросить технику.

В конце января стало известно, почему ВСУ не могут использовать танки Leopard. По данным журнала Foreign Affairs, из менее чем 100 западных боевых машин на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием. Военные эксперты обратили внимание, что танкам Leopard 2 при слабой поддержке не удалось показать многого на поле боя во время контрнаступления в 2023 году.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.