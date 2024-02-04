В Польше рассказали, что будет с Украиной без американской помощи

Украина не сможет удержать линию фронта без помощи США. Об этом заявил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio.

По мнению аналитика, при том уровне падения ВВП, который наблюдается на Украине, едва ли можно говорить о способности Киева выжить самостоятельно.

Кендзерский отметил, что одобренный пакет помощи от Евросоюза на €50 млрд вряд ли как-то повлияет на положение Украины, но без американского пакета помощи, который предполагает закупку вооружения, существует риск обвала фронта, поэтому в настоящее время перспективы для Киева «не особо оптимистичны».

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ожидают самые сложные месяцы с начала специальной военной операции России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.