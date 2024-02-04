Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали, что будет с Украиной без американской помощи

Polskie Radio: Украина не удержит фронт без американской помощи

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Украина не сможет удержать линию фронта без помощи США. Об этом заявил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio.

По мнению аналитика, при том уровне падения ВВП, который наблюдается на Украине, едва ли можно говорить о способности Киева выжить самостоятельно.

Кендзерский отметил, что одобренный пакет помощи от Евросоюза на €50 млрд вряд ли как-то повлияет на положение Украины, но без американского пакета помощи, который предполагает закупку вооружения, существует риск обвала фронта, поэтому в настоящее время перспективы для Киева «не особо оптимистичны».

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ожидают самые сложные месяцы с начала специальной военной операции России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами