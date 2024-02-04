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В ЛНР уточнили число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску

Администрация главы ЛНР: 28 человек погибли при ударе ВСУ по Лисичанску

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МЧС России

По уточненным данным, 28 человек погибли в результате удара украинских войск по Лисичанску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР).

Уточняется, что при обстреле также пострадали 10 человек.

До этого в пресс-службе МЧС РФ заявили, что тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В Военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

Новость дополняется.

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