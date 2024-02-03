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На Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin

Глава минобороны Эстонии заявил, что ракеты Javelin прибыли на Украину

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Ukrainian Defense Ministry Press Service

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin прибыли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Минобороны Эстонии, в доставленный Украине пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, наземная и водная техника, водолазное оборудование. Стоимость пакета оценивается в сумму около €80 миллионов.

В январе сообщалось, что Эстония решила присоединиться к возглавляемой Великобританией учебной миссии Interflex по обучению украинских военных. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур в формате «Рамштайн».

Министр также призвал своих коллег оказывать Украине долгосрочную поддержку в размере 0,25% ВВП. Эстония уже заявила о намерении финансировать военную помощь Украине в таком объеме. Кроме того, Певкур заявил, что его страна будет выступать с посылом, что все страны Евросоюза должны внести свой вклад в поставку одного миллиона снарядов Украине.

Ранее была опубликована фотография украинского солдата на коне с комплексом Javelin.

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