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В экстренных службах рассказали, кто сбил Ил-76

Делать выкладку фрагментов Ил-76 необходимости нет, атака с Patriot доказана

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СК РФ/РИА Новости

В экстренных службах заявили, что необходимости в полной выкладке фрагментов Ил-76 нет, факт атаки с Patriot доказана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Потребности в выкладке нет <...> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что все средства объективного контроля — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — расшифрованы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что никто из зарубежных государств не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ил-76 с украинскими военнопленными.

Песков также заявлял, что нужно добиваться международного расследования по всем преступлениям Украины.

Ранее Слуцкий обвинил Зеленского в попытке скрыть причастность ВСУ к падению Ил-76.

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