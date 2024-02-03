Глава Пентагона предупредил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали только началом ответа. Его цитирует РИА Новости.

Министр обороны США также указал, что президент Соединенных штатов Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях.

«Это произойдет в то время и в том месте, которое мы выберем», — сказал он.

По его словам, США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, собственных сил и интересов.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее в России оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.