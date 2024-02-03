Украина получила системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«На Украину прибыли еще две системы ПВО. Все подробности, конечно, не следует говорить публично», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти «на разных уровнях месяцами работали» над поставкой этих систем, которые якобы сбивают все. Украинский лидер не уточнил, откуда прибыли установки ПВО.

«Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины», — добавил он.

В январе 2024 года журнал Newsweek писал, что удары Вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры на Украине истощили возможности ПВО этой страны.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее в Раде заявили, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО.