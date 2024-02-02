Путин назвал условие для успешного ведения боевых действий

Успех российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зависит от быстрой реакции на средства поражения и разведки, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник», — пояснил глава государства во время встречи с участниками форума «Все для победы!».

Он добавил, что с одной стороны речь идет о подавлении вооружений противника. Однако важную роль также играет создание собственной более эффективной техники, подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, победу одерживает тот, кто совершает все эти действия быстрее другой стороны конфликта. Именно в этом заключается особенность ведения боевых действий в текущих реалиях, резюмировал президент.

Также в ходе мероприятия он обратил внимание на активное развитие оборонно-промышленного комплекса в РФ. Глава государства рассказал, что за последние полтора года в стране было создано более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в соответствующих областях.

Ранее Путин заявил, что российские комплексы «Панцирь» разлетаются «как горячие пирожки» на международных рынках.