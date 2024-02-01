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CNN узнал, когда уволят Залужного

CNN: указ об увольнении главкома ВСУ Залужного подпишут на этой неделе

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, Владимир Зеленский на собрании в своем офисе 29 января сообщил, что принял решение уволить Залужного.

По словам одного из источников, Владимир Зеленский предлагал Залужному другой пост, но тот отказался. Глава Украины отметил, что отказ от новой должности не отменяет тот факт, что с поста главкома ВСУ его уволят.

В числе возможных претендентов на пост главкома ВСУ — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, выяснил телеканал.

Однако оба они отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную, утверждают источники Times. По данным издания, Залужный на встрече с Зеленским заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. Это спровоцировало предложение уйти в отставку. Но главком ВСУ ответил отказом, и президент сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как утверждается, вернулся в собственный рабочий кабинет и заявил другим военным о своем увольнении.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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