Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились превращать вредный телесный жир в полезный

JСI: потемнение телесного жира укоряет сжигание калорий

close
100%
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили, что белок KLF-15 играет важную роль в процессе трансформации белых жировых клеток в бежевые. Ослабление активности этого белка ведет к потемнению жира и ускоренному сжиганию калорий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JСI).

Ученые объяснили, что бежевые жировые клетки содержат больше митохондрий — энергетических компонентов клеток, которые позволяют им более эффективно регулировать сахар в крови и метаболизм. Это делает их потенциально полезными для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа.

Некоторые исследователи полагали, что для создания бежевого жира может потребоваться использование стволовых клеток. Однако в результате проведения эксперимента на мышах стало ясно, что запустить процесс потемнения обычных белых жировых клеток можно, ограничив выработку белка KLF-15.

Ученые обнаружили, что KLF-15 содержится в белых жировых клетках в гораздо меньшем количестве, чем в коричневых или бежевых. Чтобы выяснить, какое влияние этот протеин оказывает на обмен веществ и состав тела, ученые создали в лаборатории модифицированных мышей с отсутствующим KLF-15. Результатом стало преобразование белых жировых клеток мышей в бежевые.

По словам ученых, KLF-15 важен для регуляции работы рецептора под названием Adrb1, который помогает поддерживать энергетический баланс в организме. Исследователи отметили, что создание новых препаратов, нацеленных на рецептор Adrb1, может повысить эффективность лечения ожирения у людей.

Ранее выяснилось, что жир на животе повышает риск развития деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами