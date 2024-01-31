Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76. Соответствующее заявление он сделал на встрече со своими доверенными лицами, сообщает ТАСС.

«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены», — сказал Путин.

По его словам, российской стороне надо «своих ребят забрать».

31 января Путин также заявил, что, по результатам экспертизы, самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту сбила американская система Patriot. Он указал, что Москва настаивает на международном расследовании инцидента.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в Белгород. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.