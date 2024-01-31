Путин высказался об эффективности российских беспилотников в зоне СВО

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин отметил эффективность российских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал во время встречи с доверенными лицами, сообщает ТАСС.

По словам Путина, дроны решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью стратегической или фронтовой, штурмовой авиации решать было невозможно.

«А сейчас решают и очень успешно вот эти беспилотные летательные аппараты. Дешево, сердито и очень эффективно», — указал политик.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

До этого стало известно, что в России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод».

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.