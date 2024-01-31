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Стало известно об успехах российских артиллеристов под Артемовском

РИА Новости: артиллерия ЮВО продвинулась к позициям ВСУ под Артемовском

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом заявил РИА Новости командир 150-й гвардейской дивизии с позывным Ювелир.

Военный рассказал, что артиллерия продвигается вперед, потому что бойцы РФ выбивают второй и третий эшелоны противника. Со временем военные двигаются дальше, чтобы достать до следующей артиллерии противника, отметил он.

По словам Ювелира, для увеличения дальности стрельбы в тылу ВСУ минометчики российской армии передвигают вооружение ближе к линии боевого соприкосновения под Артемовском.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что информация, подаваемая командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с линии боевого соприкосновения, говорит о тяжелом положении и проблемах украинской армии на Сватовско-Кременском участке. По его словам, у ВСУ «сложилась серьезная ситуация» в районах Кривошеевки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки и Невского.

Ранее в Госдепе США оценили последствия прекращения военной помощи Украине.

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