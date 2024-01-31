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Шойгу раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша»

Шойгу раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша» из-за нового арткомплекса

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу подверг критике главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») за большие сроки изготовления нужного российской армии артиллерийского комплекса. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает RT.

Шойгу указал, что работа над производством арткомплекса началась еще в 2022 году, эти машины должны были использоваться армией уже в 2023 году.

В свою очередь, генеральный директор предприятия Олег Емельянов доложил министру, что объем производства установок увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

Утром 31 января Шойгу посетил «Уралтрансмаш», проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», 2С35 «Коалиция-СВ».

Ранее Шойгу посетил предприятие по производству крылатых ракет «Калибр» и «Искандер».

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