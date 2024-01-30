В минобороны Украины раскрыли детали обновленного законопроекта о мобилизации

В министерстве обороны Украины раскрыли детали обновленного законопроекта о мобилизации — согласно этому проекту, например, не будут призывать инвалидов. Об этом сообщается в соцсетях военного ведомства.

«Сегодня кабинет министров Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации... Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», — заявили в пресс-службе минобороны.

При этом новый законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения — однако в проекте не указан этот срок.

Кроме того, для добровольцев установлена двухмесячная отсрочка от мобилизации для урегулирования личных дел и подготовки к службе.

До этого стало известно, что закон о мобилизации на Украине вызовет недовольство, быстро пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.