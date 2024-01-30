В МИД прокомментировали единый ядерный арсенал НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия учитывает в своих расчетах единый ядерный арсенал НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Все ядерное оружие этой натовской тройки мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

Лавров пояснил, что конфигурация этого арсенала может меняться — однако это не меняет его сути, что полностью учитывается в планировании российской внешней политики.

Ядерное оружие официально есть у трех стран Североатлантического альянса — у Соединенных Штатов, Британии и Франции. Ядерный паритет при этом является предметом споров между Россией и странами Запада.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у западных ультиматумов по Украине нет никакой перспективы.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет замечать расползания оружия с Украины.