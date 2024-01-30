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Гособоронзаказ по «Калибрам» и «Искандерам» выполнен полностью

Шойгу посетил предприятие по производству крылатых ракет «Калибр» и «Искандер»

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Виталий Невар/РИА Новости

План выпуска ракет «Калибр» и «Искандер» в 2023 году был полностью выполнен. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что предприятие концерна «Алмаз Антей» по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Во время визита гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил министру, что объем оборонного заказа в 2023 году был значительно увеличен и выполнен в полном объеме.

Этого удалось достигнуть за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

9 января военный эксперт рассказал, почему украинская ПВО не может сбить российские ракеты.

11 декабря российские «Калибры» и «Искандеры» оценили в Германии.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о планах предприятия «Алмаз-Антей».

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