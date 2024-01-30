Бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в африканских странах

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» войдут в российский «Африканский корпус», который формируется под эгидой Минобороны России, они будут размещены в пяти странах Африки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, их разместят Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере. Также в корпус войдут и новички.

Отмечается, что он возьмет на себя проведение миссий, ранее выполняемых ЧВК «Вагнер».

17 января посольство России сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР. Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. В посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центральноафриканскую Республику и его численность окончательно не определены.

Ранее сообщалось, что американская ЧВК Bancroft намерена предложить свои услуги властям ЦАР