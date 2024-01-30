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Названа причина крушения Ил-76 в Белгородской области

РИА Новости: попадание элементов ракеты ВСУ привело к падению Ил-76

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 на территории Белгородской области произошло из-за попадания в него поражающих элементов от ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к полной потере управления воздушным судном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, осколки от украинского снаряда повредили конструкцию самолета. Кроме того, поражающие элементы от ракеты ВСУ задели двигатель воздушного судна.

«Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — уточнил представитель экстренных служб.

24 января в районе населенного пункта Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который использовался для транспонировки пленных украинских бойцов. Всего на борту находились 65 солдат ВСУ, три сопровождавших их российских офицера и шесть членов экипажа.

По информации министерства обороны РФ, по пути в Белгород воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. В ведомстве рассказали, что снаряды были выпущены с территории Харьковской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее Путин рассказал, с помощью какого орудия украинские войска могли сбить Ил-76.

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