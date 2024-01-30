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В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ

Focus: Зеленский в последнем интервью своим видом показал положение ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего интервью своим видом позволил понять, что ситуация на фронте для украинских войск ухудшается. Такое мнение высказал обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.

По мнению журналиста, политик больше не казался человеком, уверенным в победе своей армии, но выглядел так, будто пытался доказать, что готов сражаться.

Штейнгарт добавил, что сейчас у украинского лидера есть веские причины двигаться в сторону «незанятой переговорной комнаты», даже если его там не будет ждать президент РФ Владимир Путин. По мнению эксперта, Зеленский должен открыть мирную дипломатию, пока не стало достаточно поздно.

На прошлой неделе подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen, что Вооруженные силы России полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Также британская газета The Telegraph писала, что Россия опережает страны Запада по темпам производства оружия, что вызывает «страх» у генералов ВСУ.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что армия России разгромит ВСУ и возьмет Одессу.

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