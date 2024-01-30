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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

«Зеркало недели»: взрывы раздались в украинском Кривом Роге

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Global Look Press

Взрывы раздались в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

В данный момент на территории семи регионов действует воздушная тревога. Ее объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.

До этого о взрывах заявлял глава городской администрации Херсона Роман Мрочко.

В ночь на 29 января в Ровненской области на западе Украины произошли взрывы. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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