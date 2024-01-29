Российские средства ПВО за сутки сбили 34 дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 34 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены неподалеку от Золотаревки, Нырково и Белогоровки в ЛНР, рядом с Марфополем и населенным пунктом Пологи в Запорожской области, а также у Алешек и Раденска в Херсонской области. Кроме того, российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS.

Отмечается, что всего с начала СВО российские войска уничтожили 11345 беспилотников, 456 ЗРК, 1211 РСЗО, 7892 артиллерийских орудия и миномета и ряд другой техники.

28 января беспилотник ВСУ подорвал экскаватор в Белгородской области. Находившийся поблизости рабочий получил открытый перелом правой голени, рваную рану левой ноги и другие травмы. Его поместили в реанимацию, состояние оценивается как тяжелое. По словам губернатора региона, мужчину пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно о предотвращении атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле.