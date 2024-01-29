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Российские средства ПВО за сутки сбили 34 дрона ВСУ

МО РФ: российские войска сбили 34 беспилотника ВСУ за сутки

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 34 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены неподалеку от Золотаревки, Нырково и Белогоровки в ЛНР, рядом с Марфополем и населенным пунктом Пологи в Запорожской области, а также у Алешек и Раденска в Херсонской области. Кроме того, российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS.

Отмечается, что всего с начала СВО российские войска уничтожили 11345 беспилотников, 456 ЗРК, 1211 РСЗО, 7892 артиллерийских орудия и миномета и ряд другой техники.

28 января беспилотник ВСУ подорвал экскаватор в Белгородской области. Находившийся поблизости рабочий получил открытый перелом правой голени, рваную рану левой ноги и другие травмы. Его поместили в реанимацию, состояние оценивается как тяжелое. По словам губернатора региона, мужчину пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно о предотвращении атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле.

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