ВВС Израиля совершили 14 авианалетов на Ливан

Израильские военные увеличили интенсивность воздушных и артиллерийских ударов по форпостам вооруженных формирований шиитской партии «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

По его данным, истребители и беспилотные летательные аппараты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля совершили за сутки 14 авианалетов на ливанскую территорию. В результате были разрушены 11 домов, еще 27 причинен материальный ущерб. 28 января артиллерия выпустила не менее 150 снарядов по приграничным районам Ливана, были обстреляны 25 населенных пунктов.

«Хезболла» заявила, что потеряла за сутки трех бойцов. Пять мирных жителей получили ранения.

27 января стало известно, что члены ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетные удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как говорится в заявлении «Хезболлы», что всего ливанское движение обстреляло девять позиций израильских войск.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Ранее Израиль попросил Италию о помощи в решении проблемы на границе с Ливаном.