Размер текста
А
А
А

ВВС Израиля совершили 14 авианалетов на Ливан

Lebanon 24: ВВС Израиля совершили 14 авианалетов на южные районы Ливана

close
100%
Ammar Awad/Reuters

Израильские военные увеличили интенсивность воздушных и артиллерийских ударов по форпостам вооруженных формирований шиитской партии «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

По его данным, истребители и беспилотные летательные аппараты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля совершили за сутки 14 авианалетов на ливанскую территорию. В результате были разрушены 11 домов, еще 27 причинен материальный ущерб. 28 января артиллерия выпустила не менее 150 снарядов по приграничным районам Ливана, были обстреляны 25 населенных пунктов.

«Хезболла» заявила, что потеряла за сутки трех бойцов. Пять мирных жителей получили ранения.

27 января стало известно, что члены ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетные удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как говорится в заявлении «Хезболлы», что всего ливанское движение обстреляло девять позиций израильских войск.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Ранее Израиль попросил Италию о помощи в решении проблемы на границе с Ливаном.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами