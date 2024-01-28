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Британский эсминец отразил атаку беспилотника хуситов в Красном море

МО Британии: эсминец отразил атаку беспилотника хуситов в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Diamond уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами из Йемена в Красном море. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного королевство в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вчера Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море», — указано в сообщении.

Отмечается, что он с помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который был нацелен на корабль. Экипаж и сам эсминец не пострадали.

До этого телеканал Sky News высказал мнение, что атака йеменских хуситов на британский танкер у берегов Йемена является значительной эскалацией, которая свидетельствует о том, что стратегия Лондона и Вашингтона в Красном море терпит неудачу.

А военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что ракетный удар хуситов по британскому танкеру Marlin Luanda стал самым серьезным их успехом с начала обстрела коммерческих судов в Красном море.

Ранее в Британии назвали условие разгрома хуситов.

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