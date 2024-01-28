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Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ дронами «Орлан»

МО: ВС РФ разрушили дронами «Орлан» пункт управления ВСУ под Купянском

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РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили передовой пункт управления украинских войск на Купянском направлении с помощью беспилотников «Орлан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, «Орланы» обнаружили скопление техники и живой силы ВСУ в лесу, после чего передали точные координаты цели расчету 152-мм самоходных гаубиц «МСТА-С», который применил высокоточный боеприпас «Краснополь» и поразил цель с первого выстрела.

Уточняется, что наводчиками в этой ситуации были расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

До этого сообщалось, что войска группировки «Запад» трижды ударили по опорным пунктам мехбригады вооруженных сил Украины на Купянском направлении посредством расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».

Другой «опорник» был уничтожен вертолетом Ка-52.

Ранее российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга».

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