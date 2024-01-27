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В двух городах на северо-востоке Украины произошли новые взрывы

В украинских Полтаве и Харькове вновь произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

Взрывы повторно прогремели в украинских Полтаве и Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщает локальная газета «Общественное», ссылаясь на заявления городских властей и очевидцев.

«Взрывы вновь прогремели в Полтаве и Харькове», — указывается в публикации.

Согласно данным председателя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина, в результате взрывов в городе зафиксировано попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, впоследствии там возник пожар.

«В Харькове раздаются взрывы», — заявил городской мэр Игорь Терехов.

Незадолго до этого в 11 регионах Украины, включая Полтавскую и Харьковскую области, объявили воздушную тревогу. Перед этим несколько взрывов прогремело в Запорожье.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Херсоне зафиксировали повреждения на заводе после взрывов

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