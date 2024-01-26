Журналист Доминик Сансон в материале для издания The American Conservative (TAC) выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния.

В публикации отмечается, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, если он хочет получить дополнительную помощь от Запада. Как считает журналист, это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти «становится все более шатким».

Согласно материалу Сансона, перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. Отмечается, что геополитические потрясения в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит помощь Киеву под вопрос.

В своей статье журналист призвал западные страны оказать влияние на Зеленского во избежание прямого столкновения между НАТО и Россией.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в Донецке, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Позже действия украинских войск решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В его офисе отметили, что глава международной организации считает неприемлемыми любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее российские войска отбили шесть атак ВСУ под Донецком.