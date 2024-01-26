Путин назвал ледокольный флот преимуществом РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал атомный ледокольный флот конкурентным преимуществом РФ в мире. С таким заявлением он выступил на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.

«Это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами», — подчеркнул глава государства.

6 января Daily Mail писало, что Россия выигрывает в глобальном споре за ресурсы Арктики.

По словам эксперта, Россия уже взяла на себя инициативу в Арктике, добившись преимущества в разработке и строительстве ледоколов, в разы опережая США и Великобританию по численности ледокольного флота. Также отмечается, что Россия обладает развитой полярной инфраструктурой, где размещены 50 арктических баз советской эпохи, на которых находятся аэродромы, радиолокационные станции, грузовые порты, стартовые площадки для ракет и военно-морские верфи.

Ранее Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград».