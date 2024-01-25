Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский самолет Ил-76 с украинскими пленным является подлостью, после которой страшно участвовать в обмене. Об этом заявили украинские военные, которые находятся в российском плену, передает ТАСС.

Пулеметчик бронеавтомобиля из 14-й бригады ВСУ «Червона калина» Руслан Попов заявил, что после атаки ВСУ ему страшно идти на обмен. Он предположил, что Киев что-то хочет скрыть. По его мнению, украинские власти поступили подло и неправильно по по отношению к людям, так как были атакованы свои же солдаты.

Командир роты 14-й бригады ВСУ Денис Винник признался, что поступок Киева его удивил. Он отметил, что пленные рассчитывали увидеться со своими близкими, но атака со стороны Киева сорвала эти планы.

«Ну, что я могу сказать. Это трагедия. Либо где-то прошла несостыковка, либо им было, может, и невыгодно, чтобы они прилетели», — заявил рядовой 82-й бригады ВСУ Валерий Колюжный.

25 января сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что попытка президента Украины Владимира Зеленского выгородить себя в преступлении, которое привело к крушению российского самолета Ил-76, является цинизмом.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее политолог назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области.