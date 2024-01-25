В Европарламенте заявили о необходимости создания ядерного зонтика над Европой

Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что странам Европы необходимо озаботиться об обеспечении себя системой ядерного сдерживания. Об этом сообщает Politico.

По его словам, когда наступает критический момент, ядерный вариант является решающим. Вебер считает, что «европейское измерение ядерной обороны» является долгосрочной целью, поэтому пока необходимо принять предложение Франции и подумать о том, что ее ядерное оружие может быть встроено в европейскую структуру.

Политик добавил, что у Великобритании есть проблемы с обеспечением безопасности: мало денег, сложно поддерживать свой потенциал. В связи с этим Вебер призвал начать с Лондоном диалог.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.