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В Госдуме предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами

Замруководителя СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами

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Shutterstock

Первый замруководителя фракции »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать «купола безопасности» над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры для защиты их от вражеских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. Такие купола созданы и используются в столице, а также установлены в некоторых городах и над стратегическими объектами в пограничной зоне.

Политик сообщил, что готовит законопроект о внесении поправок в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, благодаря которым норма наличия купола безопасности для защиты от дронов будет обязательной.

Гусев попросил Мишустина оценить затраты, которые потребуются для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры России.

Представитель СРЗП высказал мнение, что затраты на создание системы защиты от беспилотных летательных аппаратов значительно меньше, чем ущерб, к которому может привести один теракт.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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