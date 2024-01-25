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Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ 25 раз за сутки обстреляли ДНР, есть пострадавший

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«25 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано», — указывается в публикации.

Согласно данным СЦКК, в результате обстрелов пострадал один местный житель, также поврежден один жилой дом.

Как пояснили в центре контроля, семь ударов пришлись на Донецкое направление, 17 — на Горловское направление, еще один — на Ясиноватское. В общей сложности ВСУ выпустили 87 снарядов на регион.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что армия Украины за одни сутки 60 раз обстреляла область. Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород.

Ранее ВСУ обстреляли ДНР 31 раз за сутки.

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