Губернатор Оренбургской области раскрыл подробности крушения Ил-76

Летчики из Оренбургской области находились в самолете Ил-76, сбитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, это были летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить украинских военнопленных в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.