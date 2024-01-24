Подразделения «Западной» группировки войск за прошедшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что бойцы Вооруженных сил РФ действовали при поддержке артиллерии и авиации. При этом сражения произошли в районе села Синьковка в Харьковской области и села Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

«На Купянском направлении <...> отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Более того, российские солдаты нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. Они расположены на территории Харьковской области.

В результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 175 бойцов и пять автомобилей. Также военные ВС РФ уничтожили четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», два танка и одну самоходную пушку «Гиацинт-С».

Ранее российские солдаты впервые вывели из строя украинский комплекс SAMP-T в зоне СВО.