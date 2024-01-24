В Минобороны РФ рассказали, зачем Киев сбил Ил-76

Киев сбил транспортный самолет Ил-76 ВС РФ, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — говорится в заявлении ведомства.

На борту самолета находились 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что экипаж сбитого над Белгородской областью самолета Ил-76 успел доложить о нештатном воздействии.

Он отметил, что не может точно назвать количество ракет, попавших в борт, но на сто процентов уверен в том, что самолет был сбит.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области между Россией и Украиной может приостановиться процесс по обмену пленными.

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